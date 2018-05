Porzućcie nadzieję, rywalizacja o mistrzostwo nie przyśpieszy. Tak jak żadna drużyna nie potrafi przeprowadzać płynnych, powtarzalnych ataków, tak drużyna nie potrafi wygrać kilku meczów z rzędu. O regularnym zbieraniu punktów nie wspominając.

Po zakończeniu sezonu zasadniczego najwięcej punktów w grupie mistrzowskiej zdobył Górnik Zabrze (dziewięć punktów w czterech meczach). Legia ma siedem. Lech i Jagiellonia – po cztery. Mówiąc inaczej: dwie drużyny z podium w decydującej fazie rozgrywek zdobywają średnio punkt na mecz. Lech ma w tym okresie ujemny bilans bramkowy.

Drużyna z Poznania zmarnowała w sobotę – kolejną – dużą szansę. W Płocku stworzyła kilka groźnych okazji do zdobycia bramki, ale wszystkie zmarnowała. Trener Nenad Bjelica przyznawał po meczu, że punkt jego zespołowi nie daje właściwie nic, narzekał na nieskuteczność zawodników. Chorwat wiedział, że w niedzielę Legia jedzie na mecz z Jagiellonią. Gdyby obrońcy tytułu wygrali, odskoczyliby Lechowi na cztery punkty. Przy tak słabo punktującym Lechu mogła być to strata nie do odrobienia.