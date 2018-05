Moja malutka bratanica zdaje maturę. A więc czas się nie zatrzymał, gdy biegałam na nartach. Ola urodziła się, gdy pierwszy raz startowałam w zagranicznych zawodach. Po drodze dawała mi sygnały, że przestaje być słodkim bobasem, ale żeby od razu matura? Przecież mój egzamin dojrzałości nie był aż tak dawno temu.

Decydując się na szkołę sportową, wiedziałam, że profesorem fizyki kwantowej nie zostanę. Liceum sportowe to kompromis. Trzeba pogodzić uprawianie sportu na wysokim poziomie i wykształcenie. Czy jest łatwiej, czy trudniej niż w normalnej szkole? Nie ma prostej odpowiedzi. Od drugiej klasy zaczęłam wyjeżdżać na obozy. Ponad dwieście dni w roku. Choć byłam w klasie najlepszą uczennicą, zdawałam sobie sprawę, że moja wiedza w porównaniu z wiedzą rówieśników z najlepszych liceów jest po prostu marna. Mieliśmy jednak różne cele. Ja chciałam być mistrzynią olimpijską, oni marzyli, by zostać lekarzami, prawnikami, inżynierami.

Nauka w moim domu jest najważniejsza. Z dzieciństwa pamiętam albo książki, albo pracę na gospodarce, albo wyjazdy z tatą do pracy na Śnieżnicę. Rodzice gonili nas do nauki, bo uważali, że to nasza szansa na lepsze jutro. Tato często żartował, że jak się uczyć nie będziemy, to wylądujemy z kilofem w pobliskim kamieniołomie. Kilofów się z rodzeństwem nie baliśmy, ale jakoś każdemu głupio było zejść poniżej pewnego poziomu. Szczerze, to już czwórka w szkole mogła nas wpędzić w kłopoty. Wszyscy zdobyliśmy wyższe wykształcenie.

W domu powodem do wstydu jest niewiedza, a nie – z czym się wielokrotnie w świecie sportu spotkałam – chęć jej zdobycia. Jako sportowiec wykorzystałam do maksimum szanse, jakie dało mi nasze państwo. W szkole podstawowej chodziłam na SKS-y. Miałam fantastycznych nauczycieli WF-u, którzy zadbali o – najważniejszy w tym wieku – wszechstronny rozwój młodego ciała. Gdzieś na zawodach wojewódzkich wypatrzył mnie późniejszy trener klubowy. Klub był biedny jak mysz kościelna i istniał tylko dzięki pasji trenera Stanisława Mrowcy. To był etap, gdy nauka ze sportem jeszcze się w moim życiu boksowała. Laureatce olimpiad przedmiotowych nie przystoi przecież wylądować w sportówce, prawda? Nawet jeśli, to jednocześnie mistrzyni Polski młodzików w biegach narciarskich.