„Dobranoc Cleveland, to dla was!” – wykrzyczał komentator ESPN, po czym zamilkł. Bo też coraz ciężej znaleźć słowa na opisanie tego, co wyczynia 33-letni LeBron James w fazie play-off. W niedzielę dostał piłkę na osiem sekund przed końcem trzeciego meczu z Toronto Raptors w półfinale Konferencji Wschodniej. Przebiegł całe boisko, ale nie wszedł pod kosz – czego spodziewali się broniący Ogugua Anunoby i Kyle Lowry – tylko zawisł w powietrzu po lewej stronie parkietu i rzucił jedną ręką. Piłka odbiła się od tablicy i wpadła do kosza równo z końcową syreną, Cavaliers wygrali 105:103, a LeBron utonął w ramionach kolegów. Po chwili wskoczył na stolik sędziowski i wyrzucił ręce w górę w geście triumfu, przy ogłuszających brawach kibiców w hali Quicken Loans Arena. – Miałem więcej czasu, niż potrzebowałem – mówił potem o decydującej akcji.

W każdej hali w Stanach LeBron jest szanowany jako jeden z najlepszych koszykarzy w historii, ale nigdzie nie wielbią go tak jak w Cleveland. Dwukrotnie przemieniał przeciętną drużynę w potęgę ligi. Najpierw dał jej pierwszy w historii finał (2007), a po powrocie z Miami Heat pierwsze mistrzostwo (2016) zdobyte w niesamowitych okolicznościach. Cavaliers przegrywali już 1:3, ale wygrali 4:3

Po poprzednim sezonie, gdy Cleveland przegrali finał z Golden State Warriors 1:4, o transfer poprosił rozgrywający Kyrie Irving, najlepszy obok LeBrona zawodnik zespołu. Po długich negocjacjach Cavaliers wymienili go z Boston Celtics, ale z trzech pozyskanych koszykarzy (Isaiah Thomas, Jae Crowder i Ante Žižić) w Cleveland do dziś gra tylko ten ostatni. W lutym doszło bowiem do trzęsienia ziemi. Gdy Cavaliers zaczęli tracić dystans do najlepszych zespołów Wschodu, drużynę opuściło sześciu doświadczonych koszykarzy – w tym Derrick Rose i Dwyane Wade – a przyszło czterech, z których jedynie George Hill skończył 30 lat. Według amerykańskich dziennikarzy o odmłodzenie składu zaapelował LeBron mający po tym sezonie możliwość wypowiedzenia ostatniego roku kontraktu.