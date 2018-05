– O globalizacji w kolarstwie często się mówiło, ale niewiele robiono w tym kierunku – mówił we wrześniu dyrektor Giro Mauro Vegni, prezentując tegoroczna trasę. Choć w przeszłości Francuzi rozważali start Tour de France na Gwadelupie, a Włochów kusili ofertami Amerykanie i Japończycy, to jeden z trzech największych wyścigów kolarskich rozpocznie się poza Europą po raz pierwszy w historii.

Miliony z Kanady

Tour de France i Giro odwiedzają zazwyczaj kraje sąsiedzkie z kolarskimi tradycjami. Izrael w rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej zajmuje 74. miejsce – między Antigua i Barbuda a Belize. Giro nie zawitałoby tu jeszcze długo, gdyby nie pasja Sylvana Adamsa, kanadyjskiego milionera żydowskiego pochodzenia. W 2015 r. przyjechał do Izraela z wizją promocji kraju przez sport, a konkretnie przez kolarstwo. Wsparł finansowo pierwszą w kraju zawodową grupę – Israel Cycling Academy, promuje rower jako miejski środek transportu, buduje welodrom w centrum olimpijskim w Tel Awiwie, a za 21,5 mln dol. stworzył sportowy instytut badawczy na tamtejszym uniwersytecie. Jego entuzjazm jest zaraźliwy, a pieniądze pomagają otwierać kolejne drzwi.

Zorganizowanie trzech etapów Giro będzie kosztować 120 mln szekli, czyli ponad 30 mln dol. Jedną czwartą tej kwoty wyłożyły ministerstwa turystyki i transportu, ale większość zapewnił Adams. Kanadyjczyk przekonuje, że Giro będzie świetną okazją do promocji Izraela na świecie. Nie wszystkim się to podoba. Pod koniec 2017 r. 120 organizacji z 20 państw zaapelowało do organizatorów Giro, by zrezygnowali ze współpracy z Izraelem w związku z naruszeniami traktatów międzynarodowych i praw człowieka wobec Palestyńczyków. Vegni nie cofnął się jednak. – Odbyłem wiele spotkań z zespołami i nikt nie kwestionował wyboru Izraela. Trudności dotyczą kwestii logistycznych, a nie politycznych – mówił dyrektor Giro.