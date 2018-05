A ponieważ wszyscy inni uczestnicy rozgrywek również stawiają na ryzyko i są przewlekle nadwrażliwi na ciosy, to wiosenna faza pucharowa co rusz wyrywała kibiców z butów.

Roma wzięła w środowy wieczór niepełny odwet na Liverpoolu, wygraną 4:2 odpowiadając na wyjazdowe 2:5 sprzed tygodnia. Dzięki temu obejrzeliśmy najobfitszy w gole półfinał w dziejach Ligi Mistrzów. A mogliśmy jeszcze obejrzeć obfitszy, bo mecz wyglądał jak niekontrolowana łomotanina złożona z zatrzęsienia spięć w obu polach karnych, w których od kolejnych bramek dzieliły nas centymetry lub milimetry. Ewentualnie – trafniejsze decyzje sędziów w najważniejszych rozgrywkach UEFA wciąż pozbawionych możliwości weryfikowania na powtórkach wideo sytuacji budzących wątpliwości.

Podobnie przebiegał drugi półfinał między Realem a Bayernem Monachium. Nie nadążali nad obłędnym tempem wydarzeń arbitrzy, defensywy nie umiały stłumić wariackich ataków przeciwnika, na wynik kardynalnie wpłynęły grube indywidualne błędy zawodników niezdolnych do utrzymania absolutnego skupienia. Jak Liverpool w obu meczach z rzymianami znienacka tracił po dwa gole po 80. minucie gry, w samiuteńkich końcówkach (i z doskonałego 5:0 robiło się bardzo dobre 5:2, i z kojącego 2:2 robiło się niepokojące 2:4), tak Bayern padł po koszmarze Svena Ulreicha. Monachijski golkiper schylił się po podanie kolegi z drużyny; oświeciło go, że nie może użyć rąk; ratował sytuację w przedziwnym wykroku, dzięki czemu Karimowi Benzemie pozostało wturlać piłkę do bramki. Kuriozum.