Tadeusz Kądziela: Agnieszka Radwańska w ośmiu turniejach wygrała dziewięć meczów, czyli zaczęła rok z identycznym bilansem jak poprzedni. Dało jej to 482 punkty, o 190 mniej niż rok temu. Polka chciała wrócić do światowej czołówki, a stoi w miejscu. Widzi pan jakieś pozytywy w jej grze?

Paweł Ostrowski: Nie. Nie ma przebłysku. Przydałby się jakiś przełom, sukces.

W Miami Radwańska pokonała Simonę Halep, liderkę rankingu WTA...

–... ale na nic się to nie przełożyło. W kolejnym meczu wyraźnie przegrała z Wiktorią Azarenką, w zeszłym tygodniu w Stambule też nie było w jej grze odmiany.

Polka wciąż powtarza, że jej celem jest walka o triumf w Szlemach.

– Ale na jakiej podstawie? Zaraz straci rozstawienie, będzie mogła w pierwszych rundach losować najgroźniejsze rywalki. Będzie jeszcze trudniej.

Nawet w przegranych meczach widać, że Radwańska nie straciła techniki. Wciąż zachwyca zagraniami przy siatce. Ale tylko w pojedynczych akcjach.

– To jest efektowne, ale nie daje wygranych, bo rywalki nauczyły się, jak grać z Agnieszką. Dawniej ryzykowały, starały się kończyć akcję jednym uderzeniem w myśl zasady: wejdzie albo nie wejdzie. Teraz są bardziej cierpliwe, uderzają raz na forhend, raz na bekhend. I czekają, aż za którymś razem Agnieszka nie dojdzie do piłki lub popełni błąd. Jeśli rywalka ma dobry dzień i utrzymuje tempo gry, to Agnieszka się gubi, a jej magiczna ręka nie pomaga. Powinna w końcu nauczyć się odpowiadać ostrą piłką.

Co jeszcze Radwańska może zmienić?

– Musi popracować nad przyspieszaniem gry. Obrona to za mało.

Sztab Radwańskiej dużo mówi o jej zdrowiu. Rok temu miała liczne problemy, ponoć wciąż nie doszła do siebie.