Kwestia rasy jest tu kluczowa. Zaproszone należą do młodzieżowej sekcji Black Girls CODE, organizacji non profit przyciągającej Afroamerykanki do nauk ścisłych zawartych w akronimie STEM utworzonym od angielskich słów „Science, Technology, Engineering, Mathematics”, czyli tam, gdzie są niedoreprezentowane. A oglądały nastolatki „Czarną Panterę”, czyli przebój, który zarobił w kinach 1,3 miliarda dolarów, stając się najbardziej dochodowym filmem 2018 roku na świecie i dziesiątym najbardziej kasowym w historii.

Superbohaterskie widowisko z uniwersum Marvela to symboliczne popkulturowe dowartościowanie – chciałem napisać: Afroamerykanów, ale to przecież dowartościowanie czarnych w ogóle. Bajka wyrosła z komiksowej legendy o królestwie Wakanda, czyli potężnym imperium zawdzięczającym niedostępny dla reszty ludzkości poziom technologicznego rozwoju bogatym złożom vibranium. Tego samego metalu o niesamowitych właściwościach, z którego powstała tarcza innego komiksowego herosa – Kapitana Ameryki. I który trafił na Ziemię po jej zderzeniu z asteroidą.

Rządzący królestwem T’Challa jako opiekun plemienia przyjmuje imię Czarna Pantera, nosi kostium pozwalający mu lekceważyć prawa grawitacji, a nadprzyrodzoną siłę i sprawność zawdzięcza naparowi z rosnących tylko tam ziół. – To wielki moment dla nas, czarnych. Nigdy nie mieliśmy swojego superbohaterskiego filmu, dlatego jesteśmy aż tak podekscytowani – mówiła po seansie Williams. Wyraziła nastroje dziesiątek milionów widzów, bo szlagier oglądają pasjami wszędzie, nawet liberalizująca się Arabia Saudyjska, po 35 latach ponownie otwierająca publiczne kina, wybrała go na pierwszą premierę (czy dlatego, że łączy ją z Wakandą ustrój, czyli monarchia absolutna?).

W Polsce ekranizacja komiksu nie wywołała wielkiej dyskusji ani tym bardziej nie wzbudziła emocji, bo żyjemy w społeczeństwie homogenicznym, niemal stuprocentowo białym. I kiedy patrzymy na Batmana, Supermana czy Irona Mana – utożsamiając się z nimi w naturalnym odruchu widza – to nie zastanawiamy się, do jakiej należą rasy. Czarni mają inną perspektywę. Niektórzy słyszeli, że kiedy o rolę Spidermana miał zabiegać Afroamerykanin Donald Glover, to zwaliły się na niego tony rasistowskich obelg („Czarnuchu, nie zabieraj nam Petera Parkera!”). A przede wszystkim widzą, że ratujący ludzkość superbohater zawsze wygląda inaczej niż oni.