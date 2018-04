Ten mecz długo nie pasował do wiosny 2018 w Lidze Mistrzów, złożonej z mnóstwa wieczorów ekscytujących, pełnych szaleńczej wymiany ciosów. Niby szlagier większy niż wszystkie poprzednie – klasyk obwoływany gdzieniegdzie derbami Europy – a gra była rwana, pozbawiona podbramkowych spięć, nawet strzałów. Tak bywa, gdy rywale darzą się najwyższym szacunkiem. I operują piłką w absolutnym skupieniu, a przeciwnika próbują osaczyć pressingiem, rozbijając jego akcje już w samym zaraniu.

Bayern i Real grały właśnie tak, gwiazdorzy obu drużyn wkładali tytaniczny wysiłek w to, by uprzykrzać życie przeciwnikom. Dlatego Robert Lewandowski niebezpiecznie uderzał dopiero tuż przed przerwą. Dlatego gole nie padały po zapierających dech natarciach – gospodarze objęli prowadzenie po błędzie bramkarza Keylora Navasa (sądził, że strzelający Joshua Kimmich będzie dośrodkowywał do polskiego napastnika), goście odpowiedzieli w okolicznościach dość przypadkowych (Marcelo znienacka uderzył z woleja), a na 2:1 wyszli objęli po koszmarnej wpadce Rafinhii (zgubił piłkę pod własnym polem karnym).

Lewandowski zatem cierpiał. Walczył – jak zresztą każdy – upadał po ostrych zagraniach madrytczyków, domagał się od sędziego odgwizdania rzutu karnego (słusznie), harował na całym boisku. Ale specjalnej przyjemności z gry raczej nie czerpał.