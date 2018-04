„Tylko śmierć w ringu spowoduje zabicie dopingu w boksie” – powiedział pięściarz Billy Joe Saunders przed walką z Martinem Murrayem o tytuł mistrza świata WBO w wadze średniej. – Mniej niż ćwiartka świata boksu nie jest na dopingu – wtórował mu Tony Bellew szykujący się do walki z Davidem Haye’em 5 maja.

Cała czwórka jest pod okiem UKAD, brytyjskiej agencji antydopingowej. Są zarejestrowani w systemie lokalizacji, poddawani niezapowiedzianym kontrolom, wszystko jak w olimpijskim sporcie. Poza Wielką Brytanią panuje wolna amerykanka. Testy antydopingowe są co prawda obowiązkowe w walkach o tytuł, zakazane środki takie same jak w sporcie olimpijskim, ale kary uznaniowe.

Nie wszyscy chcą się badać

W Polsce niektórzy organizatorzy wynajmują Polską Agencję Antydopingową (POLADA), nawet jeśli nie mają na gali walk o tytuł. Ale obowiązku nie ma. – Ja na przykład po weekendzie majowym idę do POLADA, by robili badania – zapewniał „Wyborczą” Marcin Najman, promotor i organizator Narodowej Gali Boksu 25 maja, na której mają walczyć m.in. Artur Szpilka i Mariusz Wach, zawodnik z bogatą przeszłością dopingową. Najman boksował pod ringowym przydomkiem „El Testosteron”. On również będzie walczył na gali.

Koszt standardowego badania próbki moczu to ok. 1000 zł wraz z pobraniem, a zwykle badani są tylko zawodnicy z tzw. walki wieczoru lub każdej o tytuł, więc promotorzy są niechętni.

Brytyjscy pięściarze wypowiadali się w sprawie najlepszego pięściarza na świecie Saula Álvareza przyłapanego na używaniu clenbuterolu, zakazanego środka wzmacniającego mięśnie. Każda jego ilość w organizmie powoduje automatyczną dyskwalifikację w sporcie olimpijskim. Przekonał się o tym na igrzyskach w Pekinie w 2008 r. polski kajakarz Adam Seroczyński – dostał dwa lata wykluczenia i zakończył karierę.