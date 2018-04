Dziś mija rok od powrotu Rosjanki na kort po 15-miesięcznej dyskwalifikacji za stosowanie dopingu. Szarapowa w opinii rywalek i ekspertów miała szybko wrócić do czołówki, ale bilans 12 miesięcy jest mizerny: wygrała 21 meczów w 13 turniejach, zdobyła tylko jedno trofeum – w niewielkiej imprezie w Tiencinie. Zanim została przyłapana na stosowaniu meldonium, pięciokrotnie wygrywała turnieje Wielkiego Szlema. Popularne w Rosji lekarstwo na serce zwiększające wydolność organizmu, kiedyś nie było zakazane, ale WADA uznała je za środek dopingujący w 2016 r. Szarapowa zmiany nie zauważyła i została przyłapana.

Rok temu zawodniczka wracała w atmosferze skandalu. Wówczas dostała pozwolenie na występ w Stuttgarcie, choć jej dyskwalifikacja mijała dopiero trzeciego dnia turnieju. Rywalki – między innymi Karolina Woźniacka i Agnieszka Radwańska – publicznie protestowały. Nie podobało im się też zapraszanie Rosjanki przez organizatorów kolejnych turniejów, w Rzymie i Madrycie. Wyłamała się jedynie francuska federacja tenisowa, nie zapraszając Szarapowej na wielkoszlemowy Roland Garros.

Nawet po spadku w rankingu 31-letnia zawodniczka może być pewna występu w Szlemach, ale na niektóre mniejsze turnieje, jak ten w Stuttgarcie, wciąż potrzebuje dzikich kart. Niemcy nie wahali się ani chwili, bo Szarapowa ma kontrakt z Porsche, które jest sponsorem tytularnym zawodów. Rosjanka triumfowała w Stuttgarcie trzykrotnie, ale w tym roku w I rundzie przegrała z rozstawioną z szóstką Francuzką Caroline Garcią 6:3, 6:7 (6-8), 4:6. W meczu zdobyła dwa punkty więcej, ale w najważniejszych momentach była słabsza. – Nie returnowałam wystarczająco dobrze, nie zmusiłam jej do kombinowania. Zbyt mało piłek przebiłam na drugą stronę siatki, dawałam jej punkty za darmo, a to zwiększało jej pewność siebie – mówiła Szarapowa, która w najnowszym rankingu WTA spadnie o co najmniej 10 miejsc – do szóstej dziesiątki, gdzieś w okolice Greczynki Marii Sakkari, Serbki Aleksandry Krunić i Niemki Cariny Witthöft – zawodniczek znanych tylko kibicom, którzy bardzo dokładnie śledzą kobiece turnieje.