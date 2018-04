„Zadzwonił do mnie Sylvester Stallone i opowiedział historię bokserskiego mistrza wagi ciężkiej Jacka Johnsona. Był udręczonym człowiekiem, prowadzącym złożone i kontrowersyjne życie (...). Rozważam całkowite ułaskawienie” – napisał kilka dni temu Trump na Twitterze.

Nie wiadomo, ile trwała rozmowa filmowego Rambo z prezydentem, ale biorąc pod uwagę biografię Johnsona, nie mogła to być krótka pogawędka.

Jack Johnson to najlepszy pięściarz początku poprzedniego stulecia. Czyli czasów, gdy w USA obowiązywała usankcjonowana prawnie segregacja rasowa – teoretycznie wszyscy mieli te same prawa, w praktyce chodzili do różnych szkół, mieszkali w innych dzielnicach itd. Potomek niewolników Johnson mógł więc zostać tylko „kolorowym mistrzem świata kategorii ciężkiej”.

Tyle tylko, że Johnson miał segregację w nosie. Mieszkał w dzielnicach dla białych i spotykał się z białymi kobietami, choć groził za to lincz.