Kiedy w styczniu 2016 r. Real zatrudnił trenera Zinédine’a Zidane’a, Ottmar Hitzfeld powiedział, że to obłęd. Były szkoleniowiec Bayernu poważnie się pomylił. Zespół Zizou został hegemonem LM, do dziś nie przegrał żadnego dwumeczu w fazie pucharowej. Czy Bayern jest w stanie stanąć mu na drodze do trzeciego finału?

– Ja czuję się dobrze, zespół jest w perfekcyjnej formie – usłyszeli wysłannicy „Asa” od Roberta Lewandowskiego. Na dłuższe rozmowy Polak czasu nie miał. Przed półfinałem Bawarczycy trenowali przy drzwiach zamkniętych.

Korespondenci madryckiego dziennika, który najczęściej spekulował o transferze Polaka na Santiago Bernabéu, i tak pochwalili Lewandowskiego. Napisali, że jako jedyny z Bayernu zatrzymał się za bramą ośrodka, by rozdać autografy. Inni odjeżdżali z piskiem opon.

Czytaj też: "France Football" przeprasza geniusza. Za to, że nie zdobył nigdy Złotej Piłki

Real jest pod ścianą – LM to jedyne rozgrywki, które może wygrać w tym sezonie. Ale w Madrycie wyczuwa się spory optymizm. W zaciekłej ponad 40-letniej rywalizacji obu klubów ostatnie nokautujące ciosy zadał Real. Wyeliminował Bayern w półfinale (2014) i ćwierćfinale (2017), po czym sięgał po trofeum.

Królewscy mają prawo czuć się królami Pucharu Europy. Wygrywali go w sumie 12 razy, Bayern zaledwie pięć. W sześciu ostatnich sezonach nie zdarzyło się, by ktoś zdobył w LM więcej goli niż Cristiano Ronaldo. W sumie uzbierał ich w tym czasie 82, Lewandowski prawie o połowę mniej (44). Oczywiście „El Pais” przypomina, że Bayern żyje z bramek Polaka, który w Bundeslidze zdobywa je co mecz. Ale w LM w tym sezonie CR7 jest trzy razy skuteczniejszy (15-5). Przed rokiem pojedynek Ronaldo – Lewandowski zakończył się wynikiem 5:1. Polak z powodu urazu nie zagrał w pierwszym meczu, a po rewanżu kipiał wściekłością. – Wynik wypaczyły błędy sędziego – mówił. W obu spotkaniach Bawarczycy dostali czerwone kartki (Javi Martinez i Arturo Vidal). W dogrywce na Santiago Bernabéu arbiter uznał gola Ronaldo ze spalonego. – Zostaliśmy ograbieni, oszukani – krzyczał Vidal, który teraz leczy kontuzję.