Neapolitańscy bohaterowie wylecieli w niedzielny wieczór z Turynu z 90-minutowym opóźnieniem, bo policja poprosiła o czas na zapanowanie nad sytuacją. Ludzie wystrzelili na place, wskakiwali do fontann, odpalili fajerwerki, blokowali ulice w drodze na lotnisko.

Piłkarze wylądowali o godz. 1.30, ale autokar ruszył dopiero o trzeciej, z trudem przedzierając się przez ciżbę ponad 10 tys. nieprzytomnych ze szczęścia i z wdzięczności fanów. Do centrum treningowego wracał w jazgocie klaksonów, otulony flagami, otoczony samochodami i skuterami. Święto trwało również nazajutrz (wynik i podziękowania rozbłysnęły na każdym przystanku autobusowym), zresztą w sobotę równie liczny tłum drużynę żegnał – i niebawem witał w Turynie, gdzie rozjuszony Maurizio Sarri odpowiedział środkowym palcem. – Wymierzyłem go w grupę ludzi, którzy pluli na autobus, obrażali nas za to, że jesteśmy z Neapolu. Nigdy nie wymierzyłbym w nikogo takiego gestu za samo bycie zwolennikiem Juve – tłumaczył potem trener gości.