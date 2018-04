– To dobry moment. Jestem wdzięczny, że miałem zaszczyt służyć Arsenalowi przez tak wiele wspaniałych lat – ogłosił 68-letni francuski trener, który pracował w Londynie od 1996 r. Drugi szkoleniowiec z najdłuższym obecnie stażem w Anglii – Paul Tisdale – prowadzi czwartoligowe Exeter od 11 lat.

Z tych dwóch dekad najgorsze dla Wengera były początek i koniec.

Początek, bo gdy przybywał do Anglii, nikt w niego nie wierzył. Jego dorobek ograniczał się do mistrzostwa Francji z Monaco i Pucharu Japonii z Nagoya Grampus Eight. Obrońca Lee Dixon porównywał go do nauczyciela geografii, pomocnik Ray Parlour – do inspektora Clouseau, a brytyjskie brukowce pytały „Arséne Who?”.

Koniec, bo kibice od miesięcy domagali się, żeby opuścił Arsenal. Wywieszali transparenty z hasłem „Wenger out”, skandowali podczas meczów. A im bardziej drużyna marniała, tym okrzyki były głośniejsze. Ostatnio fani krzyczeli już na meczach Ligi Europy, bo z Ligi Mistrzów Arsenal wypadł. Rok temu skończył Premier League na miejscu piątym, dziś zajmuje szóste. Z 14 punktami straty do czwartego Tottenhamu i 33 do pewnego już mistrzostwa Manchesteru City. Na tytuł Arsenal czeka już 14 lat.