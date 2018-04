To wnioski śledczego Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) Günthera Jüngera. Raport był gotowy w grudniu, ale media dotarły do fragmentów dopiero teraz, po spektakularnej akcji austriackiej i norweskiej policji. 10 kwietnia śledczy wkroczyli jednocześnie do siedziby IBU w Salzburgu i do domu jej norweskiego prezesa Andersa Besseberga. Odtąd niemal codziennie kolejne fakty dotyczące śledztwa publikują francuski dziennik „Le Monde”, norweska telewizja NRK i niemiecka ARD.

Raport powstał na podstawie informacji Grigorija Rodczenkowa, który przez dziewięć lat stał na czele moskiewskiego laboratorium Rosyjskiej Agencji Antydopingowej. W 2015 r. uciekł do USA i zaczął ujawniać przemysłową skalę dopingu w rosyjskim sporcie. Tuszowanie go byłoby niemożliwe bez łapówek. Według Rodczenkowa w biathlonie miał je przyjmować sam Besseberg.

72-letni Norweg stoi na czele IBU nieprzerwanie od 1992 r. Uczynił biathlon jednym z najpopularniejszych sportów zimowych, ale zostanie zapamiętany jako współautor największego skandalu w historii dyscypliny. „Le Monde” przytacza relację ze spotkania, na którym rosyjscy działacze rozważali, ile banknotów o wysokich nominałach da się zmieścić w walizce dyplomatycznej. Były wiceprezes IBU Aleksander Tichonow miał optować między 200 a 300 tys. dol., a Aleksander Krawcow, szef misji olimpijskiej w Soczi, przekonywał, że da się upchnąć nawet 400 tys. Ile łapówek przyjął Besseberg – nie wiadomo. Uwagę śledczych przykuły luksusy, w jakich żył. Norweg ma rezydencję i trzy samochody, choć jego źródła dochodu to niewielkie gospodarstwo rolne i około 30 tys. euro rocznej pensji z IBU.