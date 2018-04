Włoch ma już stałe miejsce w historii futbolu. Niezależnie od tego, jak potoczy się jego kariera, zostanie zapamiętany jako człowiek, który powiększał wszystkie podległe mu turnieje. To on, gdy pracował w UEFA, wymyślił 24-zespołowe mistrzostwa Europy, a potem zwiększył również liczbę uczestników juniorskich turniejów. To on do władzy w FIFA szedł z hasłem rozdęcia MŚ z 32 do 48 zespołów. Nawiasem mówiąc, strategia Włocha jest genialna w swojej prostocie – więcej miejsc na wielkich imprezach oznacza więcej zadowolonych działaczy, a więcej zadowolonych działaczy, to więcej głosów dla Infantino. Nie wspominając już o tym, że większy turniej przyniesie więcej pieniędzy. Których część przypadnie działaczom.

Szwajcar słowa dotrzymał, rok temu FIFA zdecydowała, że na mundial w 2026 r. (o organizację starają się Maroko oraz wspólnie Meksyk, USA i Kanada) przyjedzie 48 reprezentacji.