Na razie nic się jeszcze nie stało, półfinał nie wyznacza ani maksimum możliwości, ani ambicji Bayernu. Do czwórki najlepszych zespołów Ligi Mistrzów Bawarczycy dobili szósty raz w ostatnich siedmiu latach. Problem w tym, że w tym czasie tylko dwa razy dotarli do finału i tylko raz zdobyli trofeum.

Tej wiosny Bayern miał szczęście. W 1/8 finału wpadł na Besiktas, w ćwierćfinale – na Sevillę. W obu wypadkach losowanie uznano w Monachium za szczęśliwe.

O ile z Turkami mistrzowie Niemiec poradzili sobie łatwo (8:1 w dwumeczu), o tyle rywalizacja z Hiszpanami była bardziej wyrównana, niż ktokolwiek się spodziewał. Tydzień temu Sevilla długo decydowała o tym, jak wyglądał mecz, zmarnowała kilka świetnych szans na gole. Bayern szanse wykorzystał, wygrał w Andaluzji 2:1. W środę Bayern znów nie potrafił narzucić swoich warunków gry. Pewnie gdyby szybko strzelił gola, całkowicie odebrałby gościom nadzieje na awans. Nie strzelił, więc Hiszpanie próbowali. W końcu zwycięstwo 1:0 dawał im pierwszy w historii udział w półfinale Ligi Mistrzów/Pucharu Europy. Sevilla świetnych szans sobie jednak nie stworzyła, skończyła mecz bez ani jednego celnego strzału.

Robert Lewandowski w ćwierćfinałach LM nie strzelił ani jednego gola. Pewnie także dlatego, że obrońcy Sevilli obchodzili się z nim wyjątkowo brutalnie. W środę Polak co chwilę był powalany na murawę, po atakach hiszpańskich obrońców trzymał się twarz i obie nogi. Wyraźnie zmęczony i poturbowany został zmieniony 13 minut przed końcem. Dobra wiadomość dla kapitana reprezentacji jest taka, że do półfinałów zostały dwa tygodnie – to wystarczająco, by wrócić do pełni sił.