Kadrowiczami ma teraz zarządzać Polski Komitet Olimpijski, a młodymi hokeistami – śląska organizacja hokejowa.

Ministerstwo nie przyznało w tym roku dotacji PZHL, którego konta blokują komornicy. Związek działa jeszcze tylko dzięki 200 tys. franków nieoprocentowanej pożyczki, którą na początku kwietnia przyznała mu Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie. – Te pieniądze pomogą w bieżącej działalności, ale nie rozwiążą problemów finansowych – mówi „Wyborczej” Mirosław Minkina, wiceprezes PZHL i prezes śląskiego ZHL. – Dlatego ministerstwo postanowiło, że kadrowicze będą prowadzeni przez PKOl. Właśnie trwa finalizowanie umów. A pieczę nad szkoleniem młodzieży ma mieć śląski związek – dodaje.

Decyzje zapadły tuż przed mistrzostwami świata dywizji 1A, które zostaną rozegrane w dniach 22-29 kwietnia w Budapeszcie. Wcześniej resort przygotował raport na temat polskiego hokeja. Wiceminister Jan Widera wylicza w nim roszczenia wierzycieli wobec PZHL. W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy rozpoczęło się w związku dziewięć postępowań komorniczych opiewających na łączną kwotę ponad 2 mln zł. Działacze nie wywiązali się m.in. z umów z TVP i Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Żak” z Koszalina.

To nie koniec kłopotów PZHL, który w ubiegłym roku dostał od ministerstwa 10 mln zł na przygotowania reprezentacji seniorów i szkolenie młodzieży. Sprawdzając rozliczenie dotacji, władze resortu natrafiły na kilkaset niezapłaconych rachunków. Zażądały więc zwrotu blisko 6 mln.

Do tego dochodzą zaległości w wypłatach dla kadrowiczów, którzy twierdzą, że dostają teraz około 20 proc. pensji. „Wyborcza” pytała o to hokeistów podczas zgrupowania przed MŚ w Nowym Targu.

– Wiemy, że PZHL dostał pieniądze z ministerstwa, ale źle je porozliczał i teraz musi oddać, choć nie ma z czego, bo wcześniej narobił długów. To dla nas frustrujące. Bo wiadomo, że jak jesteśmy słabo opłacani, to nie wszystkim się gra układa. Poza lodem musimy myśleć, skąd przynieść pieniądze do domu – usłyszeliśmy od jednego z zawodników.

– Mówi się, że przechodzimy pod PKOl. Mamy nadzieję, że to poprawi naszą sytuację. W końcu to potężna instytucja, ma spore finanse i wie, jak nimi zarządzać – dodaje jego kolega.

Składając pod koniec lutego wyjaśnienia przed ministrem sportu Witoldem Bańką, całą odpowiedzialność za nieprawidłowości wzięli na siebie były już prezes PZHL Dawid Chwałka, który po przedstawieniu mu raportu zrezygnował z tej funkcji, i sekretarz organizacji Janusz Wierzbowski. Nowym prezesem został Piotr Demiańczuk.

– Skomplikowana sytuacja finansowa PZHL, a w szczególności brak środków własnych, na dzień dzisiejszy uniemożliwiają ministerstwu zawarcie ze związkiem umów dotacyjnych, których istotnym warunkiem jest właśnie wniesienie wkładu ze środków własnych – poinformował w raporcie wiceminister Jan Widera.

– Sytuacja nie jest łatwa, ale wspólnie z ministerstwem pracujemy nad planem naprawczym – zapewnia Mirosław Minkina. – Prowadzimy rozmowy jednym z banków na temat udzielenia kredytu restrukturyzacyjnego, rzędu 10 mln zł. To pozwoliłoby spłacić wierzycieli i odblokować konta. Wtedy związek mógłby powrócić do statutowej działalności, otrzymywać publiczne dotacje, znów zacząć zarabiać na organizowanych imprezach, pozyskiwać sponsorów. Potrzeba na to przynajmniej półtora roku – snuje plany.

Sytuacją zajmą się też w maju posłowie sejmowej komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki.

