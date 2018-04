Trzeci sezon z rzędu Barcelona kończy przed półfinałami Ligi Mistrzów. To najgorsza seria ekipy z Camp Nou w elitarnych rozgrywkach od poprzedniej dekady. Ale to był inny zespół i inny klub. Barcelona miała wówczas tylko jeden triumf w Pucharze Europy/Lidze Mistrzów (ten zdobyty przez legendarny Dream Team Johana Cruyffa), piłkarzom zdarzało się wówczas kończyć ligę hiszpańską na szóstym miejscu, władzom – zwalniać trzech trenerów w ciągu dwunastu miesięcy.

Dziś sytuacja jest zupełnie inna. Barcelona ma już pięć triumfów w LM, w klasyfikacji wszech czasów przegrywa tylko z Milanem (7) i Realem Madryt (12). Właściwie za każdym razem, gdy nie dobija do finału LM, można mówić o sensacji.

W Rzymie wydarzyła się zatem gigantyczna sensacja. Gigantyczna. I to niezależnie od tego, jakie przyjmiemy kryterium.

Barcelona w poprzedniej rundzie zdemolowała w dwumeczu Chelsea 4:1, a Roma męczyła się z Szachtarem Donieck, awansowała tylko dzięki temu, że strzeliła więcej goli na wyjeździe. Barcelona jest liderem ligi hiszpańskiej, ma aż 11 punktów przewagi nad drugim Atlético Madryt, wkrótce zapewni już sobie mistrzostwo. Roma w lidze zajmuje czwarte miejsce, do prowadzącego Juventusu traci aż 21 punktów. Barcelona we wszystkich rozgrywkach przegrała od września tylko raz (z Espanyolem w krajowym pucharze), Roma w tym samym czasie dziesięciokrotnie schodziła z boiska pokonana.

Wtorkowe spotkanie wyglądało jednak tak, jakby Barcelona za wcześnie poczuła się półfinalistą. Po 4:1 u siebie wyszła na boisko, jakby dwumecz był już rozstrzygnięty, jakby rewanż wystarczyło odfajkować. Od pierwszej minuty myślała tylko i wyłącznie o ostatniej. Jakby chciała jak najmniej się zmęczyć, jakby liczyła, że pogodzona z losem Roma również skupi się na imitowaniu gry.

Gospodarze od pierwszej minuty grali natomiast na całego. I już po kilku minutach prowadzili po golu Edina Džeko. Ta bramka nic jednak w obrazie meczu nie zmieniła. Wciąż atakowała Roma, a Barcelona ospale poruszała się po boisku, szanse do strzelenia gola – najlepsze marnował Dżeko – miała tylko po rzutach wolnych, których jednak wykorzystać nie potrafił Leo Messi. Po przerwie mecz wyglądał tak samo. I igrająca z losem Barcelona sama wpędziła się w tarapaty – Gerard Piqué sfaulował w polu karnym Dżeko, jedenastkę wykorzystał Daniele De Rossi. To był moment, kiedy Barcelona naprawdę powinna się już otrząsnąć, kolejna bramka gospodarzy oznaczała bowiem, że to oni awansują do półfinału.

Ale Barcelona nie reagowała. Nie potrafiła poważnie zagrozić bramce Alissona i mimo kolejnych ostrzeżeń wciąż dopuszczała piłkarzy Romy pod własną bramkę. Nic nie zmienił nawet strzał Stephana El Shaarawy’ego z trzech metrów, po którym gości ratować musiał Marc-André ter Stegen.

Po chwili już nie uratował, a po dośrodkowaniu z rzutu rożnego gola dającego Romie przewagę w dwumeczu strzelił Konstantinos Manolas.

Wtedy Barcelona próbowała zabrać się do roboty, ale było już za późno. Roma cofnęła się pod własną bramkę, bez problemu rozbijała ofensywne próby wstrząśniętych piłkarzy Barcelony. Przetrwała. Dochodząc do półfinału, przeżywa najlepszą wiosnę w najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach od 1984 r. Wówczas dopiero w finale (i dopiero w karnych) uległa Liverpoolowi. Teraz z zespołem z Anfield (we wtorek wyeliminował Manchester City) może się zmierzyć już w półfinale. Kto przed sezonem wpadłby na to, że właśnie Roma i Liverpool znajdą się w czwórce najlepszych zespołów LM?