Ledwie piłka poszła w ruch, a City już zadało cios na 1:0. Akcję wykańczał Gabriel Jesus, podawał mu Raheem Sterling, cała drużyna wirowała po boisku tak, jakby na strzelenie przynajmniej trzech goli – tyle dawało im dogrywkę – miała kwadrans.

Ewentualnie w najgorszym razie – jakby chciała pożegnać się z Ligą Mistrzów w zapierającym dech stylu. Pep Guardiola wystawił skład ultraofensywny, bardziej brawurowy niż w jakimkolwiek meczu sezonu, sugerujący, że ryzykuje piękną katastrofę. Zwłaszcza w zderzeniu z Liverpoolem, zabójczo niebezpiecznym w kontrataku.

Trochę było w tym beztroski w duchu bohatera „Greka Zorby”, który tańczył i ze szczęścia, i wtedy, gdy był załamany. A trochę świadomości, że odrobienie strat wymaga środków nadzwyczajnych.

Działało. Przynajmniej przez 45 minut. Gospodarze oblegali wrogie pole karne i nawet jeśli akurat zdarzał im się okres bez groźnych strzałów, to widzieliśmy, że defensywa Liverpoolu może w każdej chwili zostać rozszarpana na strzępy. Zbyt wieloma City dysponuje piłkarzami, którzy dryblują jak natchnieni, potrafią w ułamku sekundy zrobić pajaca z najwybitniejszego obrońcy, fantastycznie uderzają nawet z dystansu. Jak Bernardo Silva, który trafił w poprzeczkę.

Mogło być 2:0, a już kilkadziesiąt sekund później golkiper gości Loris Karius – czyżby spanikowany? – popełnił banalny błąd, po którym piłka wpadła do jego bramki. Niestety, pomylił się również sędzia, odgwizdując spalonego. Dlatego do przerwy wynik się nie zmienił. A wzburzony trener Guardiola został za nazbyt gwałtowne protesty odesłany na trybuny.

Piłkarze City nie rezygnowali. Oni mieli pędzić od efektownego zwycięstwa do efektownego zwycięstwa do końca sezonu, może nawet porwać się na zlikwidowanie ciągnącego się od 2014 r. hiszpańskiego monopolu w Lidze Mistrzów. Nie dość jednak, że nie podołali, to jeszcze pokazali, jak niewiele w futbolu trzeba, by utracić aurę niezwyciężoności.

Precyzyjnie licząc, wystarczą cztery dni. W ubiegłą środę piłkarze City ulegli Liverpoolowi 0:3, by w sobotę przegrać w derbach Manchesteru pomimo prowadzenia 2:0 do przerwy – i zmarnowania mnóstwa szans na kolejne gole. Choć nikt nie odbierze im już mistrzostwa Anglii (dawno temu uciekli wiceliderowi tabeli o kilkanaście punktów), to nagle okazało się, że nie są drużyną bez skazy. Zajrzał im w oczy przykry scenariusz: bardziej niż urzekające piruety odstawiane przez cały rok totalnej dominacji nad krajową ligą zapamiętamy moment, w którym obaj najgroźniejsi rywale znaleźli na nich sposób.

Nikt jednak całkiem City nie skreślał. Odkąd poprzedniej wiosny Barcelona zdołała wziąć skuteczny odwet na Paris Saint-Germain za wyjazdowe 0:4, nasza definicja „dwumeczu rozstrzygniętego” bardzo się zawęziła. Teraz nawet wielobramkowa fiesta na własnym boisku niczego nie przesądza. Zwłaszcza gdy odrabiać straty ma drużyna posiadająca piłkę od pierwszego do ostatniego gwizdka, czyli nacierająca niemal bez przerwy.

A potem jeszcze – po ogłoszeniu składów – okazało się, że Guardiola zagrał va banque. Choć jego drużyna właśnie straciła po trzy gole w dwóch meczach z rzędu, czego nie przeżył przez całą trenerską karierę, wypuścił na murawę ledwie zarys defensywy.

Ukarał go – któż by inny – Mohamed Salah. Skrzydłowy rozgrywający sezon życia, plujący ogniem ciągłym. Ugodził City swoim 39. golem w 43 meczu Liverpoolu.

I Jürgen Klopp znów nadaje Lidze Mistrzów wyjątkowe kolory. Znów z piłkarzami niemal znikąd, w europejskiej elicie prawie nieznanymi, bije faworytów. Jak przed laty z Borussią Dortmund.

Przez 30 miesięcy pobytu w Liverpoolu rozkochał w sobie kibiców (i piłkarzy), choć trofeum żadnego nie zdobył. Przegrał oba finały, do których awansował – w Pucharze Ligi właśnie z City oraz w Lidze Europy z Sevillą.

Można mu wybaczyć, jeśli w zamian dostaje się zabawę na 14 fajerek. A kibice z Anfield Road mają tę frajdę, że nawet wymyślne figury roztańczonego Manchesteru City oglądają nie w lęku – jak prawie wszyscy w Anglii – lecz w pełnym komforcie. Z kojącą świadomością, że wyniku pilnuje trener wyjątkowy. Zwycięski gol Roberto Firmino tylko przypomniał, że nikt nie znajduje sposobu na Guardiolę częściej niż Klopp.

Czytaj też: Jak kopnąć w tyłek Putina nogą Lewandowskiego