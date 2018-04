Na pewno będzie to mundial, jakiego nie było. Kiedy dwa lata temu Gianni Infantino kroczył po władzę w FIFA, obiecywał, że wpuści na największą piłkarską imprezę aż 48 reprezentacji (o 16 więcej niż dziś), i słowa dotrzymał. Turniej w 2026 r. będzie pierwszym, na którym wystąpi niemal co czwarta reprezentacja na świecie.

Zmieniły się także zasady głosowania. Kiedyś gospodarza wybierał 24-osobowy Komitet Wykonawczy FIFA. A właściwie nie wybierał, tylko sprzedawał kolejne turnieje. Z wręczania łapówek musieli się tłumaczyć organizatorzy wszystkich ostatnich MŚ – w Rosji (2018), Brazylii (2014), RPA (2010), nawet w Niemczech (2006). 13 czerwca w Moskwie, w przededniu startu mundialu w Niemczech, o wyborze zdecydują zatem przedstawiciele 207 federacji zrzeszonych w FIFA (każda ma jeden głos).

Chętni do organizacji też są nietypowi. Wspólna kandydatura Kanady, USA i Meksyku konkuruje bowiem z Marokiem. Oznacza to, że albo mundial pierwszy raz odbędzie się w trzech krajach, albo pierwszy raz wyląduje w kraju Maghrebu.

Od początku kandydatura Ameryki Północnej była zdecydowanym faworytem. Wszyscy mają tam doświadczenie w organizowaniu wielkich imprez, meksykański Estadio Azteca gościł już finały w 1970 i 1986 r., a Rose Bowl w Kalifornii – mecz decydujący o złocie w 1994 r. Kanada dwa lata temu była gospodarzem mistrzostw świata kobiet. Fachowcy nie mają wątpliwości – mundial od Edmonton do Mexico City byłby najbardziej dochodowym w dziejach.

Maroko także ma doświadczenie, ale organizowało głównie turnieje o zasięgu kontynentalnym. FIFA pozwoliła tam tylko na klubowe mistrzostwa świata. Najlepszych reprezentacji mimo olbrzymiej i długoletniej determinacji światowa federacja do Maroka wysłać nie chce. Ten kraj starał się o organizację mundialu w 1994, 1998, 2006 i 2010 r. Nie ma drugiego państwa, które tyle razy bezowocnie starało się w FIFA o jakąkolwiek imprezę.

Im jednak bliżej głosowania, tym częściej słychać, że szanse Maroka wcale nie są takie małe. I że Ameryka Północna ma jednak z kim przegrać. Że może przegrać sobą.

Nadzieję Maroku dał Donald Trump, który czyniąc Amerykę wielką, narobił sobie mnóstwo wrogów poza jej granicami. W styczniu pytał senatorów: „Dlaczego przyjeżdżają do nas sami imigranci z zadupia?”, odnosząc się do imigrantów z Haiti, Salwadoru i Afryki. Mało też prawdopodobne, by na mundial za Atlantykiem zagłosowało osiem krajów, których obywatelom Trump zabronił wjazdu do USA. Kiedy na przełomie roku Instytut Gallupa zbadał zaufanie do Amerykanów w 134 krajach, okazało się, że wynosi ono średnio 30 proc. Kiedy Biały Dom opuszczał Barack Obama – było o 18 pkt proc. wyższe. Odpowiedź na pytanie, czy klimat polityczny będzie miał wpływ na decyzję działaczy 13 czerwca, jest oczywista. Dlatego na samym finiszu Amerykanie chcą uwypuklać to, że gospodarzy jest trzech, że mimo różnic potrafią się porozumieć itd. To zapewne także reakcja na niedawne informacje agencji AP, która powołując się na źródło w FIFA, napisała, że amerykańska kandydatura jest uważana za sztuczną, stworzoną wyłącznie z przyczyn PR. Aż 60 meczów mundialu w 2026 r. odbyłoby się bowiem w USA, a w Kanadzie i Meksyku – tylko po dziesięć. Działacze FIFA obawiają się, że ten skrajnie nierówny podział może w pewnym momencie zamienić się w konflikt.

Dziś wygląda to tak, że oprócz Afryki (54 głosy) na Maroko zagłosuje także Ameryka Południowa (10). Do tego dochodzą pojedyncze głosy z Europy (Francja, Belgia, Luksemburg, Serbia, Rosja) i Karaibów (Saint Lucia, Dominika). Do zwycięstwa wystarczą 104 głosy, o wszystkim zdecydują zatem Azjaci. A tam – i przyznają to sami Amerykanie – coraz więcej krajów opowiada się za Marokiem.

Koniec końców, amerykańska kandydatura również ma wady. Oddanie mundialu w 2022 r. Katarowi było skandalem także dlatego, że podczas budowy infrastruktury na piłkarskie igrzyska robotnicy zmuszani są do niewolniczej pracy. Po przybyciu Infantino FIFA zmieniła zatem kryteria oceny kandydatów. Teraz jest tam także punkt dotyczący respektowania praw człowieka. Poproszona przez władze światowej piłki o opinię firma Ergon wylicza, że Meksyk jest jednym z najbardziej niebezpiecznych krajów dla dziennikarzy na świecie, że władze nie potrafią zapewnić bezpieczeństwa kobietom, a na stadionach dochodzi do obrażania mniejszości. FIFA we wtorek zaczęła ostatnią wizytację u kandydatów. Najpierw pojechała do Meksyku, w poniedziałek doleci do Maroka.