W slangu mówi się, że szkoleniowiec „stracił szatnię”. Mówi się zazwyczaj za kulisami, oficjalnie żegnając zwolnionego podziękowaniami za wykonaną pracę.

Tu sytuacja była jednak zbyt poważna, by cokolwiek chować za grzecznościowymi formułkami. – Po meczach z Mali i Ukrainą komunikacja trenera z piłkarzami się popsuła, stracili w niego wiarę. Problem stał się naglący, a ja pomyślałem, że nawet jeśli zmiana podniesie nasze mundialowe szanse minimalnie, o jeden lub dwa procent, to jestem zobowiązany do niej doprowadzić – ogłosił prezes japońskiej federacji Kozo Tashima, który przyznał, że konsultował decyzję z kadrowiczami i że poinformował o niej Halilhodžicia już w sobotę.

W marcowych sparingach Japończycy (przydomek: Błękitni Samuraje) ocalili remis 1:1 z Mali dzięki ostatniej akcji, a następnie ulegli Ukrainie 1:2 – w obu meczach wypadli beznadziejnie, choć sprawdzali się z przegranymi kwalifikacji do mistrzostw świata. I jeszcze osłabili pozycję bośniackiego selekcjonera, nad którego losem działacze debatowali już w grudniu po klęsce 1:4 z Koreą Południową w Pucharze Azji Wschodniej (rywalizowały tam w sporej mierze rezerwy, turniej odbywał się poza kalendarzem FIFA nakazującym klubom zwalniać zawodników). Wtedy Halilhodžić ocalał, ale informacje o jego skomplikowanych relacjach z podwładnymi wyciekały niemal bez przerwy, odkąd podpisał kontrakt w marcu 2015 r.