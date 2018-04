Po wyleczeniu zerwanych więzadeł Arkadiusz Milik przyzwyczajał się do intensywnego futbolu powoli – z naturalną ostrożnością sportowca, który najpierw uszkodził je sobie w lewym, a następnie w prawym kolanie. Ciułał po kwadrans gry lub trochę więcej i w ligowych meczach neapolitańczyków, i w sparingach reprezentacji Polski. Liczyło się każde dotknięcie piłki, każda akcja przybliżająca go do powrotu do normalnej dyspozycji.

Już w poprzedniej kolejce Serie A zaczął przypominać napastnika, jakim wydawał się jesienią 2016 roku, zaraz po transferze z Ajaxu Amsterdam. Choć uszczknął z meczu z Sassuolo ledwie 28 minut, to zdążył narobić w polu karnym więcej rabanu niż cały ofensywny tercet Napoli razem wzięty. Po uderzeniu z przewrotki trafił w poprzeczkę, błyskawicznie strzelał z woleja po podaniu Piotra Zielińskiego – zaczął reagować jak wyczynowy snajper.