Obrzucany butelkami, puszkami, kamieniami i zapalonymi racami autobus z piłkarzami Manchesteru City nie nadawał się do dalszej jazdy. Do Liverpoolu trzeba było ściągnąć nowy, by po meczu odwiózł drużynę do domu. Guardiola wściekł się na ochroniarzy na stadionie. Zarejestrowano, jak ironicznie dziękował im za opiekę, rzucając na koniec słowo „wstyd”.

Jego piłkarze na początku środowego meczu wyglądali jak podszyci strachem. Po półgodzinie przegrywali w Liverpoolu 0:3. Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain i Sadio Mané rozbili w proch i pył najdroższą defensywę w dziejach piłki. Przez następną godzinę City podejmowało próby, by się podnieść. Bez efektu. Zabrało do Manchesteru wynik 0:3.

Czy to ostateczny wyrok na lidera ligi angielskiej? Rewanż we wtorek na Etihad Stadium.

Klęska Guardioli

Świadkowie twierdzą, że jeszcze nie widzieli Guardioli tak załamanego jak w Liverpoolu. Media obiegły zdjęcia, jak siedzi na ławce pochylony, z twarzą ukrytą w dłoniach. To osobista klęska trenera, który w dwa lata wydał na transfery 19 piłkarzy ponad 500 mln euro. Najdrożsi: Laporte, Mendy, Stone i Walker to obrońcy. Kuriozalny błąd tego ostatniego skończył się stratą pierwszego gola. Od tego zaczęła się seria nieszczęść City.