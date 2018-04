Co więcej, najpierw ogłuszył ich - pierwszym golem - ponaddźwiękowy egipski skrzydłowy Mohamed Salah. Bohater sezonu w europejskim futbolu bodaj najbardziej niespodziewany, bohater niemal znikąd. Wylali go z Chelsea, tułał się na wypożyczeniach po Florencji i Rzymie, w cztery lata zwiedził cztery kluby. Grał co najwyżej przyzwoicie. Zarzucano mu, że zbyt często galopuje jak jeździec bez głowy, na potęgę partaczy w sytuacjach podbramkowych.

Aż minionego lata wylądował w Liverpoolu. I tam, gdzie dotychczas kłuł w oczy wadami, zaczął imponować najładniejszymi zaletami. W roli snajpera jest bezlitosny, wpycha piłkę do bramki w każdych możliwych okolicznościach – 38 goli w 42 meczach klubu w bieżącym sezonie to bilans oszałamiający, bardziej okazały niż dorobek Leo Messiego czy Roberta Lewandowskiego.

I co z tego, że teraz jego strzał poprzedziła parada błędów w defensywie Manchesteru City? Dawny Salah by się pogubił. Nowy Salah – akcję i napędził, i sfinalizował. To dzisiaj afrykański futbolista numer jeden na świecie.

A po przeciwległym skrzydle biega poważny konkurent w tej wewnątrzkontynentalnej hierarchii. Sadio Mané – pochodzi z Senegalu, jego szybkość sprawdzi na mundialu prawy obrońca Łukasz Piszczek. Na razie liverpoolczyk śmigał między rywalami z City. I wbił im gola na 3:0, oczywiście po dośrodkowaniu Salaha.

To był wynik szokujący, a zarazem – dla uważnych obserwatorów – nie aż tak szokujący, jak się zdaje.

Owszem, gdyby sądzić po tabeli ligi angielskiej, należałoby uznać Manchester City za bezdyskusyjnego faworyta – od zajmującego trzecie miejsce Liverpoolu dzieli go aż 18 punktów. Owszem, urzeczeni komentatorzy rozprawiają, czy w liderze Premier League nie podziwiają aby najwspanialszej drużyny w historii ligi angielskiej.

A jednak akurat w Liverpoolu znajdują piłkarze City przeciwnika wybitnie niewygodnego. Jedynego, który zdołał ich pokonać w bieżącym sezonie ligi angielskiej. Jedynego – to już dotyczy wszystkich rozgrywek – który strzelił im więcej niż dwa gole (przegrali w styczniu 3:4). Najlepiej usposobionego taktycznie, żeby wykorzystać ich odsuniętą daleko od bramki linię obrony. No i dowodzonego przez Jürgena Kloppa, czyli trenera innowacyjnego, zdolnego przeciwstawić się ideom Pepa Guardioli bardziej niż ktokolwiek w Europie.

A został jeszcze stadion. Słynne Anfield Road, w trakcie szlagierowych meczów rozwrzeszczane do jednego z najgłośniejszych stadionów na świecie – idealna scena dla Kloppa, komponującego styl gry, który sam obwołuje heavy metalem.

I piłkarze City ostro oberwali po bębenkach. Z trybun wylewał się nieprawdopodobny jazgot, a na boisku tracili orientację, ilekroć tracili piłkę – liverpoolczycy po odbiorze poruszają się w furiackim tempie. Kosztem dokładności, ale znacząco utrudniając rywalom nadążanie za przebiegiem wypadków. Goście, którzy przywykli do długiego wygrywania harmonijnych, wielopodaniowych akcji, tym razem notorycznie gubili płynność działań. A jeśli nie gubili, to ich natarcia okazywały się niekonkluzywne. Środkowy napastnik Gabriel Jesus niemal nie dotykał piłki, miażdżąca przewaga Manchesteru w rzutach rożnych (8:0) była tylko statystycznym okruchem bez znaczenia. Goście nie oddali celnego strzału!

Czytaj też: Trzy prawdy o Cristiano Ronaldo

Wydarzyła się zatem sensacja, ale – paradoks – wybitnie niesensacyjna. Liverpool umie grać z City, bo Klopp umie odpowiedzieć Guardioli. W styczniowym meczu tych drużyn manchesterski lider Kevin De Bruyne, który rywalizuje z Salahem o tytuł piłkarza sezonu w Anglii, wykonał rekordowo mało, ledwie 36, podań. Ułamek swojej normy. Teraz obsługiwał kolegów częściej, ale na ponadprzeciętnie kreatywnego nie wyglądał nawet przez chwilę.

I Guardioli, który jako trener Barcelony oraz Bayernu nigdy nie odpadał z Ligi Mistrzów przed półfinałami, zajrzała w oczy druga z rzędu klapa w tych rozgrywkach. W poprzedniej edycji Monaco wyrzuciło jego ludzi już w 1/8 finału, teraz na krawędzi chyboczą w ćwierćfinale.

Tymczasem piłkarze Liverpoolu dają po garach – trzymając się poetyki zaproponowanej przez trenera – na drugim końcu emocjonalnej skali. Sprawiają fanom miłą niespodziankę, w półfinale byliby prawdopodobnie ich najbardziej niespodziewanym uczestnikiem. Jak dawna Borussia, którą Klopp zaciągnął jeszcze dalej – do samego finału.

Czytaj też: Węgierska masakra piłką patriotyczną