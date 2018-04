W najważniejszym z europejskich pucharów zaczyna się decydująca faza. Zostało siedem klubów, z których jeden – Zenit Kazań – jest pewien gry w Final Four, gdyż go organizuje. Sześć pozostałych walczy o trzy miejsca. Wśród nich Zaksa Kędzierzyn-Koźle, mistrz Polski i lider PlusLigi. W porównaniu z poprzednim sezonem to sukces, bo na tym etapie nie mieliśmy żadnego przedstawiciela. Ale trzy lata temu mieliśmy aż dwóch – Asseco Resovię i Skrę Bełchatów – którzy awansowali do turnieju finałowego.

W obecnej edycji polskie zespoły wypełniły plan minimum, jakim był awans do fazy pucharowej. Nie było to łatwe, bowiem bełchatowianie musieli rywalizować z dwoma klubami z Rosji. – Sportowo się obroniliśmy, bo wszystkie nasze drużyny wyszły z grupy. To oddaje naszą aktualną pozycję w Europie. Obecność Zaksy w najlepszej czwórce będzie dużym sukcesem – uważa Wojciech Drzyzga, ekspert Polsatu Sport. Jego zdaniem przy dzisiejszym układzie sił musimy liczyć na szczęście w losowaniu, by uniknąć czołowych zespołów z Włoch. Widać to na przykładzie PGE Skry, która nie dała rady Cucine Lube Civitanovej. Różnicę zrobiły gwiazdy, czyli Cwetan Sokołow czy Osmany Juantorena. Polskich klubów na takie gwiazdy nie stać. – Teza, że pieniądze w sporcie nie grają, jest nieaktualna. Dziś pieniądze to jakość – mówi Konrad Piechocki, prezes klubu z Bełchatowa.