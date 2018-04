To nie jest klasyk obrosły pisanymi przez dekady legendami. Historię w najważniejszych europejskich rozgrywkach tworzył tylko Liverpool, triumfował w nich pięciokrotnie. Historia Manchesteru City jest zdecydowanie uboższa, tylko raz – dwa lata temu – dobił do półfinału.

Nie chodzi też o teraźniejszość, wszystkie przesłanki wskazują, że faworytem jest City. Ekipa z Manchesteru wyraźnie prowadzi w lidze angielskiej, nad trzecim Liverpoolem ma aż 18 punktów przewagi. I już kilka tygodni temu świętowała zwycięstwo w Pucharze Ligi. Drużyna z Anfield czeka na trofeum od sześciu lat, ostatnio była w elitarnych rozgrywkach gościem – to dopiero jej drugi występ od 2010 r., w półfinale LM nie grała od 2008 r.

Ten mecz obiecuje dużo, bo po jednej stronie stanie Klopp, a po drugiej – Guardiola. Niemca i Hiszpana wiele różni, łączy to, że obaj wolą atakować, niż bronić. W Bundeslidze (Klopp prowadził Borussię, Guardiola – Bayern) i Premier League mierzyli się dwunastokrotnie, ani jeden mecz nie skończył się bezbramkowym remisem, zdarzały się natomiast wyniki 4:2, 5:0 i 4:3. Klopp pół żartem, pół serio mówi, że gdyby musiał wybrać, co oglądać w środę w LM, wybrałby mecz na Anfield. – Damy ognia – mówił Niemiec.

Za tym, że czeka nas spektakularne widowisko, przemawiają też argumenty magiczne, których, jak wiadomo, nie można bagatelizować. Nie ma lepszej sceny na pełen fajerwerków spektakl w Lidze Mistrzów niż Anfield. Niezależnie od tego, kto akurat zakłada koszulkę Liverpoolu i kto dowodzi piłkarzami, w trakcie tych wieczorów dzieją się rzeczy niezwykłe. Popatrzcie na Jamesa Milnera, niegdyś cudowne dziecko angielskiego futbolu, które dotarło do Liverpoolu po wykopaniu z Manchesteru City. W poprzednim sezonie Klopp zesłał go na lewą obronę, w tym – zamienił go najlepszego podającego LM. Siedem asyst 32-letniego Anglika na tym etapie rywalizacji to znakomity wynik – w ostatnich pięciu latach nikt nie skończył rozgrywek z wynikiem wyższym niż osiem.

Klopp wciąż ma też dar, dzięki któremu w Borussii Dortmund Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek wyrośli na czołowych zawodników na swoich pozycjach na świecie, a Jakub Błaszczykowski przeżył najlepsze miesiące w karierze. Dziś z mocy niemieckiego trenera korzysta Mohamed Salah. Zanim Egipcjanin spotkał Kloppa, był skrzydłowym najwyżej wyższej klasy średniej, któremu nie udało się w Chelsea i który odżył (ale bez przesady) we Włoszech. Dziś jest gwiazdą ze statystykami na poziomie Messiego, Ronaldo i Lewandowskiego (37 goli w 41 meczach sezonu). Trybuna „The Kop” już dawno nie miała takiego idola.

Piłkarzy, którzy dzięki współpracy z trenerem narodzili się po raz drugi, znajdziemy jednak także po drugiej stronie. Chodzi przecież o Raheema Sterlinga, Kevina De Bruyne, ale także Sergio Agüero, który prawdopodobnie przeżyje sezon życia – do dziś strzelił już 30 goli, nigdy wcześniej nie zdobył więcej niż 33 bramki.

Być może to jest właśnie cecha, która najbardziej upodabnia Kloppa do Guardioli. Ich ogromną zaletą pozostaje wydobywanie z zawodników tego, co najlepsze. I tego, czego żaden inny trener wydobyć nie umiał.

Historia rywalizacji obu szkoleniowców pokazuje też, że City nie może czuć się zbyt pewnie. Ze wspomnianych 12 meczów zespoły niemieckiego szkoleniowca wygrały sześć – tym samym Klopp jest jedynym trenerem, który mierzył się z Guardiolą przynajmniej 10 razy i wypracował pozytywny bilans. A przecież Guardiola pracował w Bayernie i City, czyli w klubach ze skarbcem bez dna, a Klopp w Borussii i Liverpoolu, gdzie miał ograniczony budżet, musiał szukać wzmocnień w klubach średnich i słabych.

Do stracenia więcej ma Guardiola. Rok temu pierwszy raz w karierze skończył LM przed półfinałami, bo City odpadło po meczu z Monaco na samym starcie fazy pucharowej. Tę porażkę można jednak uznać za wypadek przy pracy wynikający także z krótkiego stażu Guardioli w klubie. Teraz półfinał wydaje się absolutnym minimum, zwłaszcza że bukmacherzy widzą w Manchesterze drugiego – po Barcelonie – kandydata do triumfu w LM.

