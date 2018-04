Wilfredo León podziękował rosyjskiemu klubowi na Facebooku. Choć sezon jeszcze trwa, to chciał przerwać nieustające spekulacje – obiecał, że decyzja o przyszłości nie wpłynie negatywnie na jego zaangażowanie podczas turnieju finałowego LM, którego Zenit jest gospodarzem. I celuje w czwarte trofeum z rzędu.

25-letni Kubańczyk z polskim paszportem nie zdradził, gdzie wybiera się po sezonie, ale we Włoszech twierdzą, że tylko ostatnie formalności dzielą go od przenosin Perugii, gdzie rośnie nowa siatkarska potęga. Prezes klubu Gino Sirci, który jako właściciel firmy Sir Safety dorobił się na produkcji odzieży i sprzętu ochronnego dla pracowników najróżniejszych branż, od miesięcy nie ukrywał, że dąży do wydarcia Leóna finansowanym przez Gazprom rywalom. I szukał sposobu, by sprostać oczekiwaniom siatkarza pobierającego obecnie 1,2 mln dol. za sezon.

Planuje z rozmachem, a także niespotykaną wiarą w moc przyciągania siatkówki. – Wiemy, ile León kosztuje, więc staramy się obudować go projektem pozwalającym uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji. Wierzę, że z nim w składzie wszystkie miejsca w hali będą zawsze wyprzedane. Również dzięki kibicom z innych miast włoskich, a nawet europejskich. Rozważamy wprowadzenie pakietu – bilet na mecz plus obiad za 60 euro, może połączymy to z noclegiem w hotelu, a także zwiedzaniem Umbrii, ewentualnie Florencji. Pomysł polega na stworzeniu centrum dla kibiców, którzy mają zarazem zamiary turystyczne – opowiadał Sirci w „La Gazzetta dello Sport”. Na razie krajobrazem środkowej Italii uwiódł rodzinę Leónów. Wilfredo ponoć ostatecznie obniżył żądania, ponieważ na przeprowadzkę nalegała jego polska żona Małgorzata.

Optymizm Sirciego – siatkówka to nawet w Italii sport drugorzędny – uzmysławia, jaką renomę uzyskał León. Odkąd wylądował w Kazaniu, skacze i ścina jak opętany, a Zenit pozdobywał wszystkie możliwe trofea. Od LM (zwyciężał we wszystkich trzech edycjach), przez krajowe rozgrywki ligowe i pucharowe (to samo: wzbogaca kolekcję rok w rok), po klubowe mistrzostwa świata (bilans setów w jesiennym turnieju finałowym 15-0). A nowy Polak – gracz zjawiskowy, w kubańskiej kadrze debiutował w wieku 14 lat – pozostaje absolutnym liderem drużyny. Nie potrzebuje nawet idealnie wystawionej piłki, bo skacze pod sufit, uderza przepotężnie i szybko jak błyskawica, przytłacza atletycznością. I nie zdarza się impreza, na której nie odbiera indywidualnej nagrody. Coraz częściej za to zdarza się słyszeć, jak przedstawiają Leóna hasłem „siatkarz numer jeden na planecie”.

Włoch zasadził się na niego po ubiegłorocznym finale LM, w którym siatkarze Zenita wręcz zdmuchnęli Perugię z boiska. Pochodzący z Asyżu biznesmen sam uprawiał biegi przełajowe, a siatkówką zajął się późno – gdy jego syn jako trzynastolatek rzucił dla niej piłkę nożną i poprosił ojca, żeby zasponsorował lokalny klubik Bastia Umbra. Ambicje ma jednak Sirci gigantyczne, chce zdetronizować trzymający władzę absolutną Zenit.

Perugia zmierzy się z nim w turnieju finałowym LM – jeśli tam awansuje, do czego potrzebuje wyeliminować Lokomotiw Nowosybirsk. Faworytem na razie nie będzie. To wciąż klub na dorobku, nie zdołał zdobyć nawet mistrzostwa Włoch. Ale w czołówce, także kontynentalnej, obraca się od lat. Brakującym elementem ma być León.

