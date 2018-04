Napastnik Juve Paulo Dybala przyznaje, że koszmar Cardiff prześladuje go do dziś. Buffon opowiada, że gdyby dało się cofnąć czas, wolałby jeszcze raz zagrać tamten mecz z Królewskimi niż przegrany baraż ze Szwedami o udział Włoch w rosyjskim mundialu. Piłkarze, nawet ci najbardziej legendarni, bywają nienasyceni. 40-letni Buffon, najdroższy bramkarz w historii, mistrz świata, wciąż marzy o pierwszym triumfie w Lidze Mistrzów. W finale przegrał już trzy razy (2003, 2015, 2017).

300 dni temu szansa wydawała się ogromna. Ale i skala trudności wyjątkowa. Real Madryt to najbardziej utytułowany klub w najważniejszych klubowych rozgrywkach, który aż 15 razy docierał do finału. I zaledwie trzy razy przegrał. Juventus przeciwnie. Jest drużyną, która aż siedmiokrotnie przeżywała koszmar porażki w najważniejszym meczu sezonu. To niechlubny rekord rozgrywek opisujący dramat wielkiego klubu.

W Cardiff 23-letni Dybala miał rzucić wyzwanie Cristiano Ronaldo. Starszy o osiem i pół roku Portugalczyk przyćmił dwoma golami Argentyńczyka polskiego pochodzenia. O skalę talentu Dybali wciąż trwają spory. Selekcjoner Argentyńczyków Jorge Sampaoli wymyślił, że Paulo nie jest mu potrzebny, bo na boisku zachowuje się jak kopia Leo Messiego. Znacznie mniej udana od oryginału.

W Juventusie Dybala wyrasta jednak na gwiazdę. To on zdobył pierwszą bramkę w ostatnim meczu ligowym z Milanem. Klub z Turynu wygrał 3:1, jedynego gola stracił po strzale Leonardo Bonucciego, swojego byłego stopera sprzedanego latem na San Siro za 40 mln euro. Transfer wydawał się kuriozum. 30-letni lider defensywy mistrza Włoch odchodził do zespołu znacznie słabszego, zostawiając po sobie w Turynie wielką dziurę.

Ale nawet z Bonuccim w składzie Juventus nie dał rady Realowi 300 dni temu. W drugiej połowie finału na Millennium Stadium Buffon aż trzy razy wyciągał piłkę z siatki. Nie miał żalu do losu, choć dwa razy po strzałach Ronaldo i Casemiro rykoszety uniemożliwiły mu interwencje. W Cardiff wygrała po prostu lepsza drużyna. 40-letni włoski gigant otwarcie to przyznaje.

– Wystarczy spojrzeć na historię Realu, czyli 12 tytułów najlepszego w Europie, a także jego współczesność, czyli trzy triumfy w Champions League w ostatnich czterech latach, żeby się przekonać, kto jest numerem 1. I to bez dyskusji – mówi bramkarz Juve.

W sobotę w starciu z Milanem turyńczycy byli o 16 minut od pobicia własnego rekordu ligi włoskiej. Nie stracili bramki przez 957 minut. Kiedy w marcu 2016 roku Buffon poprawiał wynik Sebastiano Rossiego (973 minuty bez gola), napisał płomienny list do bramki pod tytułem „Będę cię bronił do końca”.

Passy Buffona - teraz dzielił ją z Wojciechem Szczęsnym - dużo mówią o grze Juventusu, wielkiej drużyny, która osiągnęła mistrzostwo przede wszystkim w psuciu, obrzydzaniu gry swoich rywali. Klub z Turynu jest liderem Serie A, zmierza po siódme kolejne scudetto. To ewenement w wielkich ligach Europy. Kiedy po porażce w Cardiff z Realem załamany trener Massimiliano Allegri rozważał, czy podać się do dymisji, wizja siódmego z rzędu triumfu w Serie A ostudziła jego emocje.

Co się zmieniło u obu gigantów od ich ostatniego pojedynku 3 czerwca 2017 roku? – Wtedy miałem 39 lat, dziś mam 40 – żartuje Buffon. Po kłopotach z początku sezonu Juve znów gra znakomicie. W ostatnich 10 meczach Serie A Stara Dama straciła dwa punkty i tylko jedną bramkę.

O Realu można powiedzieć coś podobnego. Miał fatalną jesień, kiedy zaprzepaścił szansę na Puchar Króla i obronę tytułu mistrza Hiszpanii, ale w ostatnich 10 kolejkach ligowych zdobył o trzy punkty więcej niż lider z Barcelony. Cristiano Ronaldo przeżył swój kolejny futbolowy pogrzeb. Spekulowano, że to koniec 33-letniego Portugalczyka, kiedy parę miesięcy temu jego licznik ligowy zatrzymał się na ledwie dwóch zdobytych bramkach. Sfrustrowany gwiazdor założył się wtedy z kolegami z drużyny, że zdobędzie jeszcze tytuł króla strzelców. Teraz jest na drugiej pozycji, ma 22 gole, zalewie o cztery mniej od Messiego.

Liga Mistrzów to ostatnie trofeum, jakie Real może zdobyć w tym sezonie. Zespół Zinédine’a Zidane’a zagra dziś w Turynie z nożem na gardle. Buffon przypomina, że w finałach Ligi Mistrzów (1998, 2017) lepszy był Real, ale gdy obie drużyny mierzyły się we wcześniejszych rundach rozgrywek, Juventus dawał sobie radę z Królewskimi. Tak było w latach 2003, 2005, 2009 i 2015.

W cieniu starcia gigantów Bayern Monachium zagra dziś w Sewilli. Bawarczycy są zdecydowanym faworytem, choć zespół Vincenzo Montelli wyeliminował w poprzedniej rundzie Manchester United, a w sobotę postawił się w lidze niepokonanej Barcelonie. Do 89. minuty było 2:0 dla Sevilli, ale Luis Suárez i Messi w 50 sekund ocalili remis dla Katalończyków.

Robert Lewandowski zdobył hat tricka w niemieckim klasyku z Borussią Dortmund, który Bayern wygrał aż 6:0. Polak jest w tym sezonie jak cyrulik dla rywali Bawarczyków. W lidze zdobył aż 26 goli, dwa razy więcej niż następny w klasyfikacji Nils Petersen z Freiburga. Bayern ma 17 pkt przewagi nad Schalke, kroczy po szósty kolejny tytuł mistrzowski. Marzy jednak o powrocie na tron europejski. Lewandowski tak jak Buffon stara się wymazać swoje nazwisko z listy wielkich piłkarzy, którzy nie wygrali nigdy Ligi Mistrzów. Do tego trzeba przełamać hiszpański kompleks. W ostatnich trzech latach drogę Polaka i Bayernu do finału Champions League zagradzały Barcelona, Atlético i Real Madryt. Sevilla to teoretycznie zdecydowanie najłatwiejsza z hiszpańskich przeszkód.

Ćwierćfinały LM. Wtorek: Sevilla – Bayern, Juventus – Real. Środa: Barcelona – Roma, Liverpool – Manchester City.

