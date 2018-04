Do tej pory Isner był dowodem na to, że w tenisie warunki fizyczne to nie wszystko. Jego 208 cm wzrostu pozwalało mu wywierać na rywalach presję potężnym serwisem, ale nie dawało mu triumfów w ważnych turniejach. Był groźny dla każdego, ale z wielką czwórką (Federer, Rafael Nadal, Novak Djoković, Andy Murray) wygrał jedynie cztery z 32 meczów. Triumfował w 12 podrzędnych turniejach ATP, gdzie najlepsi się nie pokazywali: w Atlancie, Newport, Auckland, Winston-Salem czy Houston. Niemal zawsze w USA, niemal zawsze na twardych kortach. W 39 występach w Szlemach ledwie raz doczłapał się do ćwierćfinału. Szczytem kariery było dziewiąte miejsce w rankingu ATP (w poniedziałek na nie wrócił). Pierwszorzędny tenisista drugorzędny.

Jemu podobnym w Miami przypadały zazwyczaj role statystów – tenisista spoza pierwszej dziesiątki rankingu ATP triumfował tu pierwszy raz od 27 lat. Rozgrywki na Florydzie od lat rywalizują z Indian Wells o miano najważniejszego turnieju niebędącego Szlemem. I jedne, i drugie mają stałe miejsce w tenisowym kalendarzu oraz po osiem milionów dolarów w pulach nagród dla kobiet i mężczyzn. Decydują niuanse. Teraz organizatorzy prześcigają się w podnoszeniu komfortu zawodników i widzów. Tu górą było Indian Wells, więc w Miami podjęto decyzję o przeniesieniu się po 32 latach z przestarzałego kompleksu Crandon Park w Key Biscayne na nowoczesny Hard Rock Stadium, gdzie mecze rozgrywa zespół futbolu amerykańskiego Miami Dolphins.