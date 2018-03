Rafał Stec: W ostatnich czterech sparingach reprezentacja wymyśliła się na nowo, np. wyraźnie zmieniła ustawienie. Zadziało się trochę zgodnie z pana refleksjami po 0:4 z Danią, że jej gra stała się zbyt przewidywalna. Jak się panu podoba drużyna w całkiem nowym wydaniu?

Zbigniew Boniek: Nie widzę całkiem nowego wydania. Trener Nawałka jako człowiek inteligentny zawsze przystosowywał i nadal przystosowuje kształt zespołu do możliwości zawodników. Starał się też i nadal się stara mieć kilka wariantów gry. Kiedy zabraknie ci świetnych skrzydłowych, to szukasz sposobu, żeby ich zastąpić. Kiedy uznasz, że przy ofensywnych bocznych obrońcach dwóch stoperów nie wystarczy, by odbierać piłkę rywalom, to np. dokładasz trzeciego. Normalna praca trenera. Niech dziennikarze sobie analizują i wyciągają wnioski, ja nie chcę być supervisorem, który ocenia. Jestem przekonany, że reprezentacja będzie możliwie najlepiej przygotowana na mundial. A wynik? Pozostaje zagadką. Ogromną. To zależy od mnóstwa czynników, także przeciwników, a na MŚ 90 proc. drużyn leci ze sporymi ambicjami.