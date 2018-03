Mijała ósma minuta, gdy Robert Lewandowski rozpalił zziębniętą 40-tysięczną publiczność we Wrocławiu. Wystarczyło mu raz dopaść piłki w polu karnym, by trafić w słupek. Tak reaguje środkowy napastnik numer jeden na świecie. Drapieżnik.

Ale kolegów do ofensywnych podrygów nie natchnął. Uprawiali futbol stosunkowo bezpieczny pod własną bramką, więc Łukasz Fabiański przed przerwą interweniował ledwie raz – piąstkował po rzucie wolnym Nigeryjczyków. Trener Adam Nawałka mógł utwierdzić się w przeświadczeniu, że system gry z tercetem, a nie duetem środkowych obrońców, znacząco redukuje ryzyko utraty gola. Co o tyle istotne, że w mundialowych eliminacjach strzelał go Polakom właściwie każdy, komu się mocniej zachciało.

Gospodarze też jednak długo nie rewanżowali się...