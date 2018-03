To był stały obrazek na mistrzostwach Europy: mijała godzina gry, rywale wprowadzali nowych zawodników, a polscy rezerwowi wciąż rozgrzewali się za bramką. W 1/8 finału ze Szwajcarią minęły 70., 80., 90. i 100. minuta, a po boisku w Saint-?tienne wciąż biegała ta sama jedenastka (do pierwszej zmiany doszło w 101.). Wiele miesięcy później prezes PZPN Zbigniew Boniek mówił „Wyborczej”: „Gdy byłem na Euro, zdarzało się, że prawie wyłem: zrób zmianę, nie czekaj, aż go kurcze złapią!”.

Część opinii publicznej twierdziła wówczas, że Nawałkę dosięgła przypadłość, która na Euro 2012 dopadła Franciszka Smudę – na polsko-ukraińskim turnieju...