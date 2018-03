– Modliłam się, żeby ten rok już się skończył. W kolejnym zacznę wszystko od nowa i nie sądzę, by mógł być gorszy – mówiła Agnieszka Radwańska w grudniu w Dubaju. Pojechała tam trenować, by po najgorszym sezonie od początku zawodowej kariery – spadła w nim z trzeciego na 28. miejsce w rankingu i pierwszy raz od siedmiu lat nie zakwalifikowała się do Mastersa. Mogła więc wcześniej skończyć starty i dłużej wypocząć. A potrzebowała tego, bo słabsze wyniki były skutkiem kontuzji stopy i powracających infekcji pokarmowych.

Agnieszka Radwańska nie ruszyła do przodu

W tym roku Radwańska nie narzeka na zdrowie, a mimo to wciąż jest daleko od swojej najlepszej formy. Od stycznia zwyciężyła w siedmiu z 13 meczów – to mniej niż na tym samym etapie sezonu rok temu. Sukcesów brak...