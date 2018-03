– Rzeczywiście, gram ostatnio w Bayernie mało, jak na mnie to nawet bardzo mało – przyznał kapitan reprezentacji na konferencji prasowej we wrocławskim hotelu Monopol. Musiał się na niej zjawić, bo odkąd polskich piłkarzy przejął Adam Nawałka, zgrupowania składają się z łańcucha świętych rytuałów. A to jeden z nich: w niedzielę przed kamerami przemawia selekcjoner, w poniedziałek zjeżdżają się kadrowicze, we wtorek przy mikrofonie siada Lewandowski.

Inaczej dzieje się w Monachium, gdzie nasz najwybitniejszy od dekad piłkarz wiedzie od niedawna zupełnie nowe życie. Spokojniejsze, mniej wycieńczające psychicznie i fizycznie.

Czytaj też: Sport dla...