Kto podąża za kadrą Adama Nawałki od początku, ten na trwającym zgrupowaniu może przeżywać d?ja vu. Skoro startują bezpośrednie przygotowania do imprezy mistrzowskiej, to reprezentacja wyprowadza się z przestronnego warszawskiego hotelu Double Tree, zamieszkuje w kameralnym wrocławskim Monopolu, dzieje się intensywniej niż zazwyczaj - piłkarze nie tylko trenują, ale jeszcze przepadają na wielogodzinnych sesjach zdjęciowych, by wypełnić zobowiązania wobec sponsorów.. Jak przed Euro 2016.

Na tym podobieństwa się jednak kończą. Przez całą kadencję obecnego selekcjonera Polacy nie wyściubiali nosa poza Europę – ściślej: poza Europę o konturach wyrysowanych przez UEFA, do której m.in. należą azjatyckie Armenia czy Kazachstan. I poruszali się w obrębie doskonale znanego nam świata, z meczów z Niemcami uczynili wręcz tradycję...