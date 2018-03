Rozpoczynamy bezpośredni etap przygotowań do mundialu. Do największej imprezy, w jakiej może zagrać piłkarz. Czasu jest bardzo mało, chcemy go jak najlepiej wykorzystać – mówi Adam Nawałka przed sparingami z Nigerią (najbliższy piątek, Wrocław) i Koreą Południową (wtorek, 27 marca, Chorzów).

Sparingi ostatniej szansy

To kluczowy etap przygotowań do MŚ. Kolejne powołania selekcjoner wyśle w połowie maja, na zgrupowaniu w Juracie zajmie się regeneracją, w Arłamowie – polerowaniem taktyki, pracą nad wytrzymałością oraz rzutami rożnymi i wolnymi.

Następny sparing dopiero 8 czerwca (z Chile) – 11 dni przed pierwszym meczem na mundialu (z Senegalem). Mówiąc inaczej: czas się kończy, jeśli ktoś nie przekona...