Na konferencji we Wrocławiu rozpoczynającej zgrupowanie przed sparingami z Nigerią (23.03, Wrocław) oraz Koreą Południową (27.03, Chorzów) Adam Nawałka mówił o:

Przygotowaniach do mundialu

Rozpoczynamy bezpośredni etap przygotowań do mundialu. Do największej imprezy, w jakiej może zagrać piłkarz. To zgrupowanie będzie krótkie, ale intensywne, także z powodu aktywności pozaboiskowych. Wynikają one z tego, że odzyskaliśmy zaufanie kibiców. Najważniejsze pozostają jednak dla nas analiza, doskonalenie taktyki. Nigeria i Korea Południowa prezentują podobny styl do naszych rywali na mundialu – Senegalu i Japonii.

Rywalach na mundialu

Senegal, Kolumbia i Japonia to najlepsze drużyny swoich kontynentów, liczące się w światowym futbolu...