O dwie belki niższy rozbieg nie stanowił problemu. Stoch doleciał do 140. m i znów był klasą dla siebie. Drugiego Andreasa Stjernena wyprzedził nieznacznie, bo o 2,3 pkt, ale przewagę nad Johanssonem w Raw Air zwiększył o kolejne 14 pkt.

Dawid Kubacki po locie na odległość 133,5 m był ósmy. Wyprzedził co prawda Johanna Andr? Forfanga, z którym rywalizuje o podium w norweskim cyklu, ale przed obu wskoczył Stjernen. I nad Kubackim ma prawie 28 pkt przewagi. To wciąż jest do odrobienia w czwartkowym konkursie, a potem w trzy dni rywalizacji na mamucie w Vikersund.

Skocznia w Trondheim jest lubiana przez Polaków. W 2001 r. wygrał na niej Adam Małysz, a 12 lat później najlepszy był Stoch. Kamil zwyciężył też przed rokiem w prologu do konkursu Raw Air na Granasen, po czym nazajutrz w zawodach nie stanął na podium...