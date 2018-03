Choć Oskar Kwiatkowski uchodzi za wielki talent, to do tej pory jego najlepszym wynikiem w PŚ było 20. miejsce. W 27 wcześniejszych startach ani razu awansował z kwalifikacji do najlepszej szesnastki, która rywalizuje systemem pucharowym. Udało mu się dopiero w sobotę w Scuol w Szwajcarii.

Kwiatkowski nieźle zjeżdżał na igrzyskach w Pjongczangu. W gigancie był 13., awans do ćwierćfinału przegrał o 0,1 s. Rok temu w MŚ był 12. w slalomie, ale paradoksalnie na igrzyskach i MŚ o dobre miejsce jest prościej – każdy kraj może wystawić...