– Nie ma co walczyć o podium, tutaj trzeba sięgnąć po tytuł – apeluje Tomasz Frankowski do swoich następców. Urodzony w Białymstoku „Franek Łowca Bramek” zdążył zdobyć dla Jagiellonii zaledwie jednego gola, gdy jako 19-latka wysłano go do Strasburga. Francuzi sfinansowali transakcję, przysyłając trochę sprzętu sportowego i organizując dla Jagiellonii zgrupowanie u siebie. W podlaskim klubie nigdy groszem nie śmierdziało. I do dziś liczy się tam każdą złotówkę.

Drużyna budowana jest po minimalnych kosztach, a każdy, kto się w niej wyróżni, szuka bogatszego pracodawcy. Tak jak estoński pomocnik Konstantin Vassiliev, przed rokiem gwiazda...