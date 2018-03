Zanim Serie A ogłosiła w niedzielę, że z powodu śmierci Astoriego cała ligowa kolejka zostanie odwołana, przez telefon rozmawiali kapitan Milanu Leonardo Bonucci i kapitan Interu Andrea Ranocchia. Ustalili, że niezależnie do decyzji władz w derbach Mediolanu nie zagrają. Ani oni, ani nikt inny.

Podobne rozmowy przeprowadziło mnóstwo zawodników. Niemal każdy włoski klub pierwszoligowy zatrudnia bowiem kogoś, kto z kapitanem Fiorentiny się przyjaźnił lub go znał. A jeśli już go znał, to również lubił. Inaczej się nie dało.

W niedzielę Astori miał jak zwykle założyć opaskę kapitana. Został znaleziony martwy w hotelowym pokoju w Udine, gdzie florentczycy zamieszkali przed meczem. Zmarł we śnie z powodu zatrzymania akcji serca. Znalazł go masażysta, wysłany przez kolegów - zdziwionych,...