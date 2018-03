Rok temu czterokrotny mistrz Polski, który próbuje się odrodzić po bankructwie w 2015 r., dostał od miasta nowy stadion. Mieszczący 18 008, zbudowany za blisko 120 mln zł. Gdy go projektowano, nikt nie przypuszczał, że rok po oddaniu do użytku będzie już za mały.

Po przenosinach na nowy obiekt frekwencja zwykle rośnie o 30-40 proc., jednak nawet szefowie Widzewa nie spodziewali się, że zainteresowanie będzie aż tak duże, bo stare trybuny – na 10 tys. miejsc – zapełniały się ostatnio sporadycznie. Na rundę wiosenną poprzedniego sezonu jednak sprzedano 15 311 karnetów, co było absolutnym rekordem Polski. Latem ten wynik został poprawiony o 500, a we wtorek po południu wolne było tylko jedno normalne miejsce i sześć dla niepełnosprawnych (16 191). Oznacza to, że bilety na wiosenne mecze Widzewa będzie można...