Dariusz Wołowski: Większość z nas lubi komplementy, nawet pochlebstwa. Zdaje się, że Kamil Stoch ich nie toleruje. Kiedy dziennikarz powie: „Jest pan skoczkiem z innej planety”, na jego twarzy widać irytację.

Kamil Radomski: Zupełnie mnie to nie dziwi. Gdyby Stoch godził się na takie postawienie sprawy, uznałby się za skoczka z innej planety, tylko wyrządziłby sobie szkodę. Publicznie zobowiązałby się do nieustannego bycia na szczycie. A to potęgowałoby presję, na co Kamil się nie pisze. On ma przemyślaną i sprawdzoną metodę współpracy z mediami. Nie podejmie zobowiązania do niczego, co nie zależy w 100 proc. od niego. Dlatego mówi: „będę ciężko pracował”, „zrobię wszystko, by zadanie na skoczni wykonać jak najlepiej”. Ale nie powie: „wygram, bo jestem teraz...