Dwa tygodnie temu Astoriemu urodziło się dziecko. Był w kwiecie sportowego wieku, jako środkowy obrońca mógł śmiało liczyć, że spędzi na boisku jeszcze wiele sezonów. Nie należał do gwiazd włoskiej Serie A, ale był piłkarzem cenionym, uzbierał nawet 14 spotkań w reprezentacji kraju. W bieżącym sezonie wystąpił w 25 z 26 ligowych meczów Fiorentiny.

Zmarł we śnie z powodu zatrzymania akcji serca. Znaleźli go koledzy, zdziwieni, że nie zszedł na śniadanie - zazwyczaj zjawiał się pierwszy. Lekarze nie próbowali go nawet reanimować.

Astori miał prawdopodobnie ukrytą kardiologiczną wadę. On, przedstawiciel profesji, w której zdrowia wielomilionowo opłacanych pracowników pilnują sztaby medyczne na najwyższym istniejącym poziomie.

