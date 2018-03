Z zakończonych w niedzielę igrzysk w Pjongczangu biatlonistki wróciły bez medalu. Najbliżej były w sztafecie – choć prowadziły po trzech zmianach, to skończyły siódme. Same podkreślały, że w obecnym składzie biegną po raz ostatni. Weronika Nowakowska po sezonie zakończy karierę. Nie wiadomo, na jak długo sił i zapału starczy 38-letniej Magdalenie Gwizdoń i o cztery lata młodszej Krystynie Guzik. Obie były w trójce najstarszych spośród 72 uczestniczek olimpijskiej sztafety. Średnia wieku w polskim zespole to 32,5, a w żadnym innym nie przekroczyła 29 lat.

Nie wiadomo, czy na igrzyskach w Pekinie w 2022 r. odmłodzona polska sztafeta znów będzie miała szansę na medal,...