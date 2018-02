A jak Alpensia Jumping Park. Główna scena dramatu. Trzymaliśmy tam wartę przy skoczkach właściwie nieprzerwanie. Na początku była to scena wroga, mroźna, gdzie wiatr przeszywał do szpiku kości. W dodatku postanowił zdmuchnąć Stefana Hulę i Kamila Stocha z podium w konkursie na normalnej skoczni. Z czasem skoczkowie Stefana Horngachera zaczęli ją oswajać, więc temperatura odczuwalna znacząco się podniosła. Nasi sportowcy zdobyli tam wszystkie medale tych igrzysk. Więc nie będziemy jej źle wspominać.

B jak biatlonistki. Na zawodach biatlonowych byłem żółtodziobem, debiutantem. Koledzy z innych redakcji mieli ubaw, kiedy zadawałem im pytania. Kiedy jechałem do Pjongczangu, słyszałem, że nasze biatlonistki to miłe i inteligentne dziewczyny. To prawda. Ale też waleczne, jak przystało na kobiety z karabinem...