"Green Book" z Oscarem dla najlepszego filmu. Rami Malek najlepszym aktorem pierwszoplanowym za rolę w "Bohemian Rhapsody" i Olivia Coleman ze statuetką dla najlepszej aktorki za "Faworytę". Wszystko o Oscarach 2019 w specjalnym serwisie "Wyborczej"

Na czerwonym dywanie przed 91. galą rozdania Oscarów królowały złote buty, drogie brylanty i męskie sukienki.

Oscary 2019. Spike Lee w hołdzie Prince'owi

Spike Lee, reżyser filmu „Czarne bractwo. BlacKkKlansman” na czerwonym dywanie oddał hołd swojemu przyjacielowi Prince’owi. Przed galą reżyser opublikował na Instagramie zdjęcie swojego naszyjnika z podpisem „I Know In My Heart of Hearts My Brother Prince Is Watching Tonight, Singin’ 'IT'S GONNA BE A BEAUTIFUL NIGHT'" (Wiem, że mój brat Prince ogląda dzisiejszą galę i śpiewa 'IT'S GONNA BE A BEAUTIFUL NIGHT').

Utwór Prince’a „Mary Don't You Weep” pojawia się na koniec filmu „Czarne bractwo. BlacKkKlansman”. Film został nagrodzony Oscarem za najlepszy scenariusz adaptowany.