4 ZDJĘCIA Festiwal w Jarocinie, 2016 r. (Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Gazeta)

Dopiero tydzień temu władze Jarocina ogłosiły przetarg - i to osobliwy - na wyprodukowanie tegorocznej edycji festiwalu, która ma się odbyć w połowie lipca. Stanął do niego jeden odważny. To Mariusz Woźniczka, który wcześniej odpowiadał m.in. za imprezy radia Eska i Radia Zet.