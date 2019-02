1 ZDJĘCIE Krzysztof Polonek (Berliner Philharmoniker)

Berlińscy Filharmonicy wybrali w głosowaniu nowego koncertmistrza. Został nim polski skrzypek Krzysztof Polonek. Jego ojciec był pierwszym Polakiem w słynnej orkiestrze i namówił do przyjazdu do Berlina innego obecnego koncertmistrza BF Daniela Stabrawę. A BF przyjeżdżają akurat do Polski na dwa koncerty.